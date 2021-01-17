Bartın’da gemi battı/Ek fotoğraf

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Kılıçkaya Barajı’nda sular çekildi, eski yerleşim yeri kalıntıları ortaya çıktı
SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, kuraklığın etkisiyle suların çekildiği Kılıçkaya Barajı yatağında oluşan boşluklar, dikkat çekti. Bölgede Büyükgüzel köyünde bulunan eski yerleşim yeri kalıntıları da suların...
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti kuruldu
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