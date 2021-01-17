Bartın’da gemi battı (4)

FİLİKALARA ULAŞILMAYA ÇALIŞIYOR

Bartın Valisi Sinan Güner kurtarma çalışmaları hakkında, “Rus bandıralı kuru yük gemisi bu kötü hava şartları nedeniyle battı. 10-15 arası mürettebatı olduğunu biliyoruz. Bunlar filikalarla can yelekleri giyerek denize açıldılar. Şu anda bu imkanlarla kurtarma çalışmalarına başladık. Denizde dalga çok yüksek, hava şartları çok kötü. Sahil Güvenlik’in botu ulaşmaya çalışıyor. Çok zor şartlarda yani denizin dalga boyu botun boyundan yüksek. Deniz Kuvvetleri’ne ait bir gemi Ereğli’den hareket etti. Eğer uçuş imkanı varsa Samsun’dan helikopter de talep ettik. Şu anda Güzelcehisar civarlarında 600-700 metre açıklarda filikalar gözle görülebiliyor. Deniz altı dalgıç ekibimiz filikaları kendi botlarını yüzdürebilirlerse bu 600-700 metreye ulaşmaya çalışacaklar, denizden de Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik ulaşmaya çalışıyor” dedi.

Batan geminin personelinin filikalara bindiği, şiddetli rüzgar nedeniyle filikaların Güzelcehisar mevkiine sürüklenmesi üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu ekiplerince 3 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

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