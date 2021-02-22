Bartın’da çöp sahile vurdu

Melike YAZGILI - İstanbul DHA - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etti. Son hazırlıkların yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, açıklamalarda bulundu. "YÜZ TANE...