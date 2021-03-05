Bartın’da 2 katlı ev yandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN’da Engin Altun’a ait ev ailenin tarlada çalıştığı sırada çıkan yangında alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Saat 11.00 sularında, Bartın’a bağlı Kocareis köyünde Engin Altun’a ait 2 katlı evde yangın çıktı. Evde yaşayanların tarlada çalıştığı sırada mutfakta bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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