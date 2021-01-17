Bartın’da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı (2)

SULARA GÖMÜLEN GEMİ GÖRÜNTÜLENDİ

Bartın’da geminin sulara gömülme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sulara gömülen geminin kıç ve burun kısmı görülürken, gemi bir süre sonra suyun içerisinde yok oldu.



KURTARILAN GEMİ PERSONELİ LİMANA GETİRİLDİ

Batan geminin kurtarılan 6 personeli botla Bartın Limanı’na getirildi. Battaniyeye sarılan gemi personeli ambulanslara alınarak Bartın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 1 gemi personelinin donmak üzere olduğu belirtildi.

‘BÜYÜK BİR CESARET ÖRNEĞİ GÖSTERDİ’

Bartın Valisi Sinan Güner, Sahil Güvenlik ekiplerinin büyük cesaret gösterdiğini belirterek, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum Sahil Güvenlik botunu görüyorsunuz, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığımız bu bot bu hava şartlarında gerçekten büyük bir cesaret örneği göstererek görevini tam anlamıyla yerine getirmiş. Burada zor şartlarda kimsenin denize açılamadığı bu şartlarda denize açılarak arama kurtarma faaliyetlerini icra etmiştir. Geminin 12 tane mürettebatı var. Kötü hava şartları nedeniyle Bartın limanına sığınmış. 46 yaşında bir gemi. 114 metre uzunluğunda, 14 metre eninde. Maalesef gemi 12.20 sıralarında ikiye bölünmek suretiyle kötü hava şartları nedeniyle batmış. Biz bunu haber alır almaz karadan ve denizden bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bizim için en büyük engel kar fırtınası ve denizde de şu anda mendireğin boyunu aşan bir dalga var. Bu dalga ve bu kötü hava şartlarına rağmen gerçekten Sahil Güvenlik Komutanlığı büyük bir özveri gösterdi. 6 mürettebatı sağ olarak kurtardık.” dedi.

BİR KİŞİNİN DAHA DENİZDEN CESEDİ ÇIKARILDI

Vali Güner bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekibinin kayalıklara vuran cesedi denizden aldığını belirtti.

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