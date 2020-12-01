Bartın mutfağının coğrafi işaretlerle tescillenen yemekleri tanıtıldı

Ayhan ACAR/ BARTIN (DHA)- BARTIN Belediyesi tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınan yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı. Belediye Başkanı Cemal Akın, kentin damak zevkine ve markalaşmaya katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Belediye Emekliler Evi’nde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Ağda tatlısı, Bartın tatlı böreği, Bartın beyaz baklavası, Bartın kabak burma tatlısı, Bartın incir dondurma tatlısı ve Bartın pirinçli mantısı tanıtıldı. Kentin yemek kültürünü ön plana çıkarmak için tescil işlemlerinin 3 yıl sürdüğünü söyleyen Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bundan sonraki süreçte de Pumpum çorbası, Bartın tarhanası, Bartın Ispıt yemeği, maydanoz dolması, Halışka, katı yoğurtlu kulaklı makarna, Bartın gözlemesi ve Şapşap köfte gibi şehrimize has olan yemeklerimiz için başvuruda bulunacağız. Bartın Belediyesi olarak şehrimizin mutfağına sahip çıkma noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bartın’ımızın değerlerinin markalaşması bizler için çok önemli. Geleneksel tatlı ve yemeklerimizin korunması ve unutulmaması adına önemli bir çalışma oldu. Bu yöresel lezzetlerin tescillenmesi şehrimizin kültürünün ve yemeklerinin duyurulmasına da büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

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