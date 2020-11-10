Barselona’da terör saldırısı sanıkları mahkemeye çıktı

İspanya, (DHA)- Barselona’da 2017 yılında 16 kişinin öldüğü, 140 kişinin de yaralandığı DEAŞ terör örgütünün düzenlediği saldırıların sanıkları Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal ve Said Ben Iazza mahkemeye çıktı.

İspanya’nın Barselona kentinde 2017 yılının Ağustos ayında DEAŞ’a bağlı 6 terör örgütü mensubu, kullandıkları araçları sivillerin üzerine sürdü. 17-19 Ağustos’ta düzenlenen terör saldırılarında 16 kişi yaşamını yitirirken, 140 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 6 terörist, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. İspanya’daki DEAŞ yapılanmasında, örgüte bağlı oldukları ve saldırıların düzenlenmesine yardım ettikleri belirtilen Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal ve Said Ben Iazza mahkemeye çıktı. Mahkemede oynatılan görüntülerde, Chemlal’ın patlayıcı düzenekleri hazırladığı ve güldüğü ifade edildi. Chemlal, görüntülerde konuştuklarının ‘zorla’ söyletildiğini iddia etti. Savcının sorularını yanıtlamayan Chemlal, mahkemeye düzenlenen terör saldırıları konusunda pişman olduğunun belirtti. Öte yandan Oukabir’in Barselona’da düzenlenen terör saldırısında kullanılan panelvanı ödünç alan kişi olduğu tespit edildi. Savcı, Oukabir’e 36 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Son olarak Iazza’nın terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve panelvanı ödünç veren kişi olduğu ifade edildi. Savcı, Iazza için 8 yıl hapis cezası istedi. Terör saldırısında ölenlerin İspanya, Belçika, Almanya, İtalya ve Portekiz vatandaşı oldukları duyurulmuştu.

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