Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 34. maddesinde “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” denilmek suretiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesinin serbest olduğu ve izin alma koşuluna bağlanamayacağı açıkça ifade edilmiştir.

16 Nisan referandumu ile tesis edilen tek adam rejiminin ülkede her kurum ve kuruluşu kontrol etme, muhalefet eden her odağı susturma hevesinin bir sonucu olarak baroları da kontrol altına alacak, susturacak, muhalefet yapmalarını engelleyecek bir takım hukuki düzenlemeler yapmaya hazırlandığını sağır sultan bile duymuştu.

Kendilerini yakından ilgilendiren böyle bir hukuki düzenlemeye karşı; baroların fikir beyan etmesi, gösteri ve toplantı düzenlemesi, avukat ve vatandaşların bu gösteri ve toplantılara katılması anayasal bir haktır, iktidarın bu hakkın kulanılmasını polisiye tedbirler ile engellemeye kalkması ise açıkça söyleyeyim anayasal bir suçtur!

Uygulamada ortaya çıkan vandalizmden ise bahsetmek dahi istemiyorum, yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti için yüz kızartıcı bir durumdur.

Türkiye serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı piyasanın yabancı yatırımcıya açık olduğu ve sermaye dolaşımı üzerinde kısıtlamaların bulnmadığı bir ülkedir.

Ekonomiyi yönetenler hemen her toplantıda büyümeden, kalkınmadan bahsediyor Türkiye’nin yabancı yatırımcılar için bir yatırım cenneti olacağını iddia ediyor. Bakın bayanlar, baylar açıkça söyleyeyim baro başkanlarına böyle bir muamelenin yapıldığı herhangi bir ülkeye, herhangi bir yatırımcı gelmeyi düşünmez dahi.

Çağırır beş yıldızlı otellerde, mükellef ziyafetler ile para harcar, yaldızlı sözler ile Türkiye’yi anlatırsınız, şık ve cicili bicili sunumlar yaparsınız, he he derler dinler, giderler ama yatırım yapmaya gelmezler.

Parası olan yatırımcı için birinci ilke yatırımının güvenliği, parasının emniyetidir! Para sahibi olanlar akıllıdır; paralarını, pullarını, yatırımlarını bir adamın iki dudağı arasından çıkacak sözlere emanet etmezler, hukukun olmadığı, polis devletlerine yatırım yapmazlar.

Yatırım için en önemli kriter hukuk güvencesi ve anayasal teminatlardır. Siz bu güvenceyi sağlayamazsanız bırakın yabancı yatırımcı çekmeyi, yerli yatırımcıyı dahi elde tutamazsınız. Yakın tarihte gördüğümüz gibi iktidara en yakın olan sermaye grupları bile servetlerini hukuk güvencesi olan topraklara taşır.

Ekonomiden sorumlu damat bey TRT’de katıldığı bir yayında demokrasi ile yatırım çekmek arasında ilişki olmadığına Çin’i örnek olarak gösterirken sanırım iktidarlarına destek veren binde iki buçukluk partiden etkilenmiş, demokrasiyi, hukuku ayaklar altına alsa dahi yatırımcı çekebileceğini düşünüyor.

Bakan bir noktada haklı demokrasi ve hukukun olmadığı topraklara da yatırım gider, gider de nasıl gider ya doğal kaynaklarınızı yada insan kaynaklarınızı dünya fiyatlarının çok altında küresel şirketlere peşkeş çekerseniz elbette yatırım gider.

Malum muz cumhuriyetlerindeki elmas yada altın madenlerine yatırım ve yatırımcı gidiyor; o ülkelerin insanlarını köle gibi çalıştırıp, çıkarılan kıymetli madenlerin etlice bir kısmını cebe atıyorlar, kalan kemikleri de yerli işbirlikçileri arasında üleştiriyorlar, bu ülkelerde hep halk fakir, yok yoksul kalırken yöneticilerin altında ise altından klozetler oluyor.

Benzer durum petrol ve gaz gibi nakdi değeri olan ülkelerde de var küresel şirketler ile işbirliği yapan yerel yöneticiler bu kıymetli emtiayı onlara peşkeş çekiyor, zenginliği aralarında üleşiyorlar, halk gene fakir, yok yoksul kalıyor.

Damat beyin verdiği Çin önemli bir örnek hem demokrasi yok hem de yatırım ve kalkınma var deniyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Başdanışmanı İbrahim Turhan Çin sistemini anlatıyor ve “Biliyorlar mı ki Çin 22 milyon insanı her yıl tarım kesiminden söküp, iş gücü piyasasına koyuyor. Sizin bir seçme şansınız yok. Ben bu işte mi çalışacağım, şu işte mi çalışacağım, şu kadar mı para alacağım. Bakmıyorlar buna. Size para vermiyorlar. Devlet ya, sosyalist devlet. Paranız devletin sizin için açtığı bir hesapta duruyor. Yılda onların da iki bayramı var. İki bayramda memleketinize gitmenize izin veriyorlar. Çünkü tavuk kümesi gibi yerlerde yaşıyorsunuz işçi olarak. Giderken de cebinize cep harçlığı veriyorlar, dönüşünüz için yetecek kadar.” diyor. Şimdi böyle bir ekonomik sistemde Türk insanını yaşatmak istiyorsan elbette Çin’in yaptığı gibi insanının emeğini küresel şirketlere ucuz işgücü olarak pazarlar, yatırım çekersin. Bu şirketlerin gelişmiş ülkelerde uymak zorunda olduğu çevre ve sağlık tedbirlerini umursamaz, yatırım yapmalarını sağlarsın.

Gene damat bey Çin’e giden yabancı yatırımların yüzde 72,1’inin Hong Kong gibi hukuki haklara çok mukim bir güvence sağlayan ama Çin toprağı olan özel bir bölge üzerinden gittiğini, yatırımcıların Çin demokrasisine, hukuk sistemine ve kurumsal kapasitesine güvenmediğini Hong Kong’u bir tür finansal güvenlik duvarı biçiminde kullandıklarını biliyor mu acaba?

Kalkınma sadece ekonomik büyümeyi içeren bir kavram değildir kalkınmadan bahsedebilmek için insani gelişmişlik ve yaşam koşullarının iyileşmesi de gerekir bunu sağlayamayan büyüme asla kalkınma değildir. Özgürlük, hak, hukuk ve adaletin olmadığı bir ülkede ekonomik faaliyetler ne kadar büyük olursa olsun kalkınma olmaz.

Beyaz adama ait şeker kamışı plantasyonlarında köle olarak çalışan zencileri çiftliğin o sene cirosunu ne kadar arttırdığı, ne kadar çok para kazandığı, arazisini ne kadar büyüttüğü ne ilgilendirir değil mi?