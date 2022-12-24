Barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurup, öldürdü

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Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de barlar sokağındaki bir eğlence mekanında, çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldığı iddia edilen Onur Ö. (28), tartıştığı işyeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu’nu (21) tabancayla vurarak öldürdü. Hafif yaralanan Onur Ö., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’ndeki barların bulunduğu Vural Sokak’ta, arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına giden Onur Ö., iddiaya göre çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldı. Mekana silahlı dönen Onur Ö., rastgele ateş ederken işyeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu ile tartıştı. Bu sırada Onur Ö., Demircioğlu’nu göğsünden tabancayla vurarak ağır yaraladı.

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İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demircioğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demircioğlu’nun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgada hafif yaralanan Onur Ö.’yü sokakta gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Onur Ö., ifadesi için Asayiş Şubesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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