Bariyerlere çarparak takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.Kaza, gece yarısı Kütahya-Gediz karayolu Gelinkaya mevkiinde meydana geldi. Kütahya’ya giden M.K. (23) idaresindeki 42 AB 105 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, sürücü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.K. (21), M.K. (19) ve H.K. (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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