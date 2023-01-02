Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü Şafak Suvar (49), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunda meydana geldi. Şafak Suvar yönetimindeki 27 BFD 67 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Suvar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Suvar, burada hayatını kaybetti. Suvar’ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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