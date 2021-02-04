Bariyer çalışması yapıyorlardı; Çöp kamyonu çarptı

Ramazan EĞRİ – Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL (DHA) – MALTEPE’de yol kenarında bariyer çalışması yapan ekiplerin aracına çöp kamyonu çarptı. Kazada 1’i ağır 4 işçi yaralanırken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri, yol kenarında bariyer çalışması yaptıktan sonra bölgeden ayrılmak üzere malzemelerini toplamaya başladı. Bu sırada Şahin Yücedağ’ın kullandığı çöp kamyonu, çalışma yapan ekiplerin üzerinde ışıklı uyarı levhası bulunan kamyonetine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde bulunan kamyona çarptı. Kazada 1’i ağır 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akraba oldukları öğrenilen yaralılar Habip Demirok, Sercan Demirok, Samet Demirok ve Muzaffer Demirok kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Başıbüyük Yolu’nda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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