BARİSTA ADAYLARI UYGULAMALI EĞİTİME BAŞLADI 

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Çankaya Belediyesinin istihdam garantili mesleki eğitim kurslarından “Barista” eğitimleri devam ediyor. Teorik eğitimleri alan kursiyerler uygulamalı eğitime başladı.

Düzenlediği istihdam garantili mesleki eğitim kurslarıyla birçok insanın meslek sahibi olmasını sağlayan Çankaya Belediyesinin bu kapsamda başlattığı “Barista” eğitimi tüm hızıyla sürüyor. 100. Yıl İş ve İstihdam Merkezi’nde verilen eğitimlerden birçok kursiyer yararlanıyor.

Profesyonel kahve ekipmanlarıyla kahve hazırlamak ve sunmakla görevli kişi anlamına gelen “Barista” eğitimleri sırasında kursiyerlere kahve yapmanın yanı sıra iletişim, zaman ve stres yönetimi, mesleki temel İngilizce ve drama eğitimleri de veriliyor.

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20 ile 28 yaş aralığındaki gençlerin yararlandığı eğitimleri tamamlayan kursiyerler, 6 ay sonra usta öğretici belgesi almaya hak kazanmış olacak ve özel sektör firmalarında “İşbaşında Eğitim Programı” kapsamında istihdam edilecekler.