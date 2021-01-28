Barışma vaadiyle eve götürdüğü eşini öldürüp, oğlu ile 2 yakınını yaraladı – Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler Barışma vaadiyle eve götürdüğü eşini öldürüp, oğlu ile 2 yakınını yaraladı –...
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Otomobilin çarptığı minibüs MOBESE direğine çarptı: 7 yolcu yaralandı
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