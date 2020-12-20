ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen askerlerin anısını yaşatmak için 525 fidan dikildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin anısını yaşatmak için 525 fidan dikildi. Fidan dikimine katılan Aziziye İlkokulu öğrencilerine mont, bot, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye edildi. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” denildi.
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Barış Pınarı bölgesine şehitlerin anısına 525 fidan dikildi
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen askerlerin anısını yaşatmak için 525 fidan dikildiğini duyurdu.