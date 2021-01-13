Barış Pınarı bölgesindeki vatandaşlar, patlayıcılara karşı bilgilendirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde yaşayan vatandaşların, terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) karşı bilgilendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve EYP’lere karşı Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bölgede huzur ve güvenliğin korunması için görev yapan kahraman komandolarımız, aynı zamanda 8 meskûn mahalde 175 yetişkine ve 6 okuldaki 692 öğrenciye görseller de kullanarak dikkat edecekleri hususlara ilişkin detaylı bilgilendirme yaptı” denildi.

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