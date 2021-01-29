Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kırtasiye yardımı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Hebbel İlkokulu öğrencilerine gıda ve kırtasiye yardımı yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahramanlığının yanı sıra insani yardımlarıyla da tüm dünyaya örnek olan Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesindeki çocukların kalplerine dokunmaya devam ediyor. Bölgede bulunan Hebbel İlkokulu öğrencilerine gıda ve kırtasiye yardımı yapıldı” denildi

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