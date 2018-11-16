D&R, kitapseverleri başka dünyalara götüren eserleri ve yazarları kitap tutkunlarıyla buluşturuyor.

Barış Muslu, çok satanlar listesinde üst sıralarda yer alan kitaplarının imza günü için D&R Ankara Cepa’da okurlarıyla bir araya geliyor.“Sağlığına Format At”, “Beynine Format At”, “Neuro Aşk” ve “Yıka Beynini” kitaplarıyla adından sıkça söz ettiren ve çok satanlar listesinde yerini alan yazar Barış Muslu, imza gününde okurlarıyla buluşuyor.

Bugün D&R Ankara Cepa’da gerçekleşecek olan imza gününde Barış Muslu, kitaplarını sevenleri için imzalıyor.