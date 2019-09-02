Kadınların bilgi ve becerilerini geliştirerek, meslek sahibi olmalarını, kent ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarını amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın üretkenliğini ortaya çıkaran çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen yıl ekim ayında vizyon belgesinin yayımlandığını belirterek, "Yaptığımız her çalışmayı, hangi konuda ne aşamada olduğumuzu bu yıl inşallah ekim ayında yine paylaşacağız" dedi.
Sosyal medya fenomenleri, oyuncu ve şarkıcılar, geçtiğimiz gün eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından sitem etti.
Kadınların bilgi ve becerilerini geliştirerek, meslek sahibi olmalarını, kent ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarını amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın üretkenliğini ortaya çıkaran çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen yıl ekim ayında vizyon belgesinin yayımlandığını belirterek, "Yaptığımız her çalışmayı, hangi konuda ne aşamada olduğumuzu bu yıl inşallah ekim ayında yine paylaşacağız" dedi.