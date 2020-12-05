Baran’dan faaliyeti durdurulan işletmeler için “mücbir sebep” talebi

ATO Başkanı Baran, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak seçilen AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’a “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdi. Yılmaz’ın Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı tecrübeleriyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevinde ülkeye büyük katkı sağlayacağını kaydeden Baran, ziyarettereel sektörün sorunlarını da aktardı.
Koronavirüs nedeniyle kısıtlama kararının alındığı 16 Mart tarihinden bu yana hizmet sektörünün zor günler yaşadığını ifade eden Baran, o günden bu yana hiç açılmayan işyerlerinin bulunduğunu, açılanların da çok düşük iş hacmiyle faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını anlattı. Faaliyeti geçici süreyle durdurulan ya da kapanmak zorunda kalan işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmekte sorun yaşadığını kaydeden Baran, hizmet sektörü altında yer alan bazı sektörlerin “mücbir sebep” ilanı talebi bulunduğunu söyledi. Kira desteği talepleri olduğunu da kaydeden Baran, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın bu konuda çalışma yapıldığına ilişkin açıklamalarını hatırlatarak “Bizim üyelerimiz arasında yer alan şahıs kuruluşlarının da bu kapsamda değerlendirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.
-“ERTELENEN ÖDEMELER YAPILAMIYOR”-
Salgın nedeniyle gerçekleşen ilk faaliyeti durdurma döneminde “mücbir sebep” kapsamına alınan işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki vergi, SGK gibi yükümlülüklerinin Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelendiğini ifade eden Baran, “Kapanma sürecinden sonra açılan işletmeler, vatandaşların salgın tedirginliği nedeniyle ciro yapamadı. Şimdi yeniden kapanmalar söz konusu ve ödemeler büyük sıkıntı olarak işletmelerin önünde duruyor. Bu ödemelerin makul bir zamana ertelenmesini talep ediyoruz” dedi.
Baran, yapılandırma kapsamında ertelenerek taksitlendirilen borçlar için de Ocak ayında ödemelerin başlayacağını hatırlatarak, “Mevcut şartlarda bu borçların ödenmesi konusunda da güçlükler olacak. Üyelerimiz yapılandırma ödemelerinin de ileri tarihe ertelenmesi beklentisi içindedir” dedi.
Burak EMEK- Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, araç parkı sırasında yaşanan küçük çaplı kaza nedeniyle iki…
Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE’nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen trafiğe çıkarak park halindeki panelvana çarpan motosikletin…
Kaan ULU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 20 bin…
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, eksi 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle oluşan…
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla…
Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekipleri sokak hayvanlarına mama bıraktı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs…