Baran’dan faaliyeti durdurulan işletmeler için “mücbir sebep” talebi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan kısıtlama kararlarıyla Ankara genelinde yaklaşık 15 bin işletmenin ya kapandığını ya da çok düşük iş hacmiyle faaliyetlerine devam etmek durumunda kaldığını belirterek, “Faaliyeti geçici süreyle durdurulan ya da kısıtlanan sektörler, bu süreci atlatabilmek için mücbir sebep ilan edilmesini bekliyor” dedi.

ATO Başkanı Baran, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak seçilen AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’a “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdi. Yılmaz’ın Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı tecrübeleriyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevinde ülkeye büyük katkı sağlayacağını kaydeden Baran, ziyarettereel sektörün sorunlarını da aktardı.

Koronavirüs nedeniyle kısıtlama kararının alındığı 16 Mart tarihinden bu yana hizmet sektörünün zor günler yaşadığını ifade eden Baran, o günden bu yana hiç açılmayan işyerlerinin bulunduğunu, açılanların da çok düşük iş hacmiyle faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını anlattı. Faaliyeti geçici süreyle durdurulan ya da kapanmak zorunda kalan işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmekte sorun yaşadığını kaydeden Baran, hizmet sektörü altında yer alan bazı sektörlerin “mücbir sebep” ilanı talebi bulunduğunu söyledi. Kira desteği talepleri olduğunu da kaydeden Baran, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın bu konuda çalışma yapıldığına ilişkin açıklamalarını hatırlatarak “Bizim üyelerimiz arasında yer alan şahıs kuruluşlarının da bu kapsamda değerlendirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

-“ERTELENEN ÖDEMELER YAPILAMIYOR”-

Salgın nedeniyle gerçekleşen ilk faaliyeti durdurma döneminde “mücbir sebep” kapsamına alınan işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki vergi, SGK gibi yükümlülüklerinin Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelendiğini ifade eden Baran, “Kapanma sürecinden sonra açılan işletmeler, vatandaşların salgın tedirginliği nedeniyle ciro yapamadı. Şimdi yeniden kapanmalar söz konusu ve ödemeler büyük sıkıntı olarak işletmelerin önünde duruyor. Bu ödemelerin makul bir zamana ertelenmesini talep ediyoruz” dedi.

Baran, yapılandırma kapsamında ertelenerek taksitlendirilen borçlar için de Ocak ayında ödemelerin başlayacağını hatırlatarak, “Mevcut şartlarda bu borçların ödenmesi konusunda da güçlükler olacak. Üyelerimiz yapılandırma ödemelerinin de ileri tarihe ertelenmesi beklentisi içindedir” dedi.