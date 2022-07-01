BARAN: “SAVUNMA SANAYİMİZİN DESTEKÇİSİYİZ”

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, savunma sanayii sektörünün ihracatını ve üretimini artırmaya, katma değer yaratarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek “Ankara Ticaret Odası olarak savunma sanayinin her zaman destekçisiyiz, üzerimize düşen her görevi almaya hazırız.

Savunma sanayinin ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli olduğunu bilerek, yapabileceğimiz her ne varsa sektörü desteklemek adına elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

ATO Başkanı Baran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği destekleriyleanayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla uluslararası ve ulusal 50’yi aşkın ülkeden heyetin katılımıyla ATO ev sahipliğinde üçüncüsü düzenlenen SEDEC 2022′nin ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen açılış programına katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazılı bir mesaj gönderdiği programın açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ATO Başkanı Gürsel Baran, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay, Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ve SEDEC Koordinatörü Hilal Ünal tarafından yapıldı.

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Baran yaptığı konuşmada, savunma sanayinin dünyadaki tüm ülkeler için stratejik bir sektör olduğunu belirterek, dünyanın en maliyetli coğrafyasında yer alan Türkiye içinse sektörün çok daha kıymetli olduğunun altını çizdi.

– SAVUNMA SANAYİNİN MERKEZİ ANKARA-

Türkiye’nin güvenliği için başka bir ülkeye muhtaç olmaması gerektiğini vurgulayan Baran, “Savunma sanayiinde kendi kendimize yeterlilik oranımız yüzde 20’lerden yüzde 80’ler düzeyine yükseldi. Dünyanın birçok ülkesine ihracat ağını genişleten Türk şirketlerimiz göğsümüzü kabartarak, dünyanın en iyi 100 şirketi listesine adını yazdırdı. Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinin çoğunun merkezi Ankara’da bulunuyor. Savunma sanayii böylece Ankara’mızın ekonomisine, üretimine ve ihracatına da katkı sağlıyor” diye konuştu.

Sektörün 2021 yılında ihracattaki başarılarını katladığını anlatan Baran, İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi sayısının 228’e yükseldiğini ifade etti. Sektördeki ihracat hacminin 3,2 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini belirten Baran, sektörün kilogram başı ihracatının da 50 dolar rakamına ulaştığını söyledi.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı milli denizaltı projesinden büyük heyecan duyduğunu ifade eden Baran, STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlanmasının ülkemiz savunma sanayii için çok kıymetli bir adım olduğunu vurguladı.

-ATO HEYETİ SAVUNMA PROJELERİNİ İNCELEDİ-

ATO Başkanı Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Süleyman Ekinci, Halil İlik ve Ali Yıldız ile birlikteyurt ve sınır güvenliği, iç güvenlik, savunma sistemleri sınır güvenliği, uydu, iletişim güvenliği ve siber güvenlik gibi pek çok alanda son teknolojiye sahip ürünlerin sergilendiği fuarda stantları ziyaret ederek, bilgi aldı. Fuar 30 Haziran 2022’ye kadar ziyarete açık olacak.