BARAN BİR KEZ DAHA GÜVEN TAZELEDİ

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ATO BAŞKANI BARAN: “İLK GÜNKÜ ŞEVK VE HEYECANI DİRİ TUTARAK, MASADA, SAHADA, ÜRETİM VE SATIŞ ALANLARINDA, HER NEREDE OLURSA OLSUN AYNI BİLİNÇLE ÇALIŞACAĞIZ”

Ticaret Odası (ATO) seçimlerinin ikinci aşaması gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerinde Gürsel Baran, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Baran, ATO’nun 19’uncu başkanı olarak üçüncü dönemini icra edecek.

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ATO’nun 8 Kasım 2022 Salı günü yapılan ilk aşama seçimlerinde, 160 bin üyesini temsil eden 192’i meclis üyesi olmak üzere toplam 452 komite üyesi seçilmişti. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ATO Meclis Üyeleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu Delegeleri’ni seçmek için, ATO’da ikinci kez sandık kuruldu.

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın denetimindeki seçimler, ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. Meclis üyeleri sabah saat 09.00’dan itibaren oy kullanmaya başladı. Seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı için tek aday olan Gürsel Baran, oy kullanmaya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve seçimlere kadar ATO’da Meclis Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Deryal ile birlikte geldi. Baran ve Hisarcıklıoğlu, oy zarflarını sandığa birlikte attılar.

Saat 13.00 itibariyle sandıklar kapatıldı ve oylar sayılmaya başlandı. Gürsel Baran’ın tek listeyle aday olduğu seçimde, ATO’nun 192 meclis üyesinden 187’si oy kullandı, 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde geçerli olan 186 oyun 185’ini alan Baran, Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Seçim sonuçlarına göre Yönetim Kurulu üyeleri ise alfabetik sırayla şöyle:

Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali Yıldız, Halil İbrahim Yılmaz, Halil İlik, Naki Demir, Nihat Uysallı, Ömer Çağlar Yılmaz, Temel Aktay, Yasin Özyolu

Seçimlerde Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yanı sıra Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurulu Delegeleri de belirlendi.

“KAZANAN SADECE ANKARA’DIR”

Seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, geniş bir katılımla, kardeşlik ve huzur içinde, Ankara Ticaret Odası’nın asırlık birikimine ve Ahilik geleneklerine yakışır bir seçim geçirdiklerini belirterek, “38 bin 565 kişinin yetki belgesi aldığı ve 24 bin 455 üyenin oy kullandığı seçimler Odamız tarihinin en yüksek katılım oranlı seçimi olarak tarihe geçti. 192’si meclis üyesi olmak üzere toplam 452 organ üyeliği için 1628 aday yarıştı. 78 meclis üyesi kardeşimizin aramıza katılmasıyla birlikte meclisimizin de yüzde 41’i yenilendi, yaş ortalaması 49 oldu, kadın meclis üyesi sayımız 7’ye yükseldi. Komite üyelerimizle birlikte yenilenme oranı yüzde 58,6 oldu” dedi.

Seçimlerin yarış ve rekabet olduğunu ve sonuçlar açıklanana kadar geçen süreci kapsadığını hatırlatan Baran, “Bu saatten sonra artık kazanan sadece ve sadece Ankara’dır, Ankara Ticaret Odası üyeleridir. Şimdi, tüm kimlikleri bir kenara bırakarak kaldığımız yerden çalışmaya, üretmeye, üyemize ve şehrimize emek vermeye devam etme zamanı başlamıştır. Bundan sonra tüm enerjimizi, üyelerimiz için, onların hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için, ticaretimizin ve ihracatımızın gelişmesi için, Ankara ekonomisinin ilerlemesi ve büyümesi için ve nihayetinde ülke ekonomisi için harcayacağız” diye konuştu.

2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ATO’nun da 100’üncü yılını kutlayacaklarını kaydeden Baran, yeni dönemde yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Baran “Ankara’nın en büyük, Türkiye’nin ikinci büyük sivil toplum kuruluşu olarak, Ankara’nın ve ülkemizin geleceği inşa edilirken bizler de elimizi taşın altına koyacağız. Bu ilk günkü şevk ve heyecanı diri tutarak, masada, sahada, üretim ve satış alanlarında her nerede olursa olsun aynı bilinçle çalışacağız. Ankara Ticaret Odası, Ankara’nın ihtiyacı olan her yerde, üyelerin nefesi olacak, morali olacak, desteği olacak. Ankara’nın sorunları için elini taşın altına koyarak gayret gösterecek. İnşallah Ankara Ticaret Odası’ndan iz bırakarak ayrılanlardan oluruz” dedi.

-GÜRSEL BARAN KİMDİR-

1960 yılında Siirt’te dünyaya geldi. Profesyonel iş hayatına, 1981 yılında kurduğu ‘Dost Boya İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ firması ile adım attı. Kurucusu olduğu şirket çatısı altında inşaat ve boya malzemeleri sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

2004 yerel seçimlerinde Altındağ Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçildi ve iki dönem görev yaptı.

1999 yılından bu yana ATO Meclis Üyesi olan Gürsel Baran, ATO Komite Üyesi (1999-2000), ATO Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (2000-2008), ATO Fiyat Tahmin Komisyonu Üyeliği (2002-2009) ve ATO Hesapları İnceleme Komisyon Başkanlığı (2003-2016) görevlerinde bulundu. 2016 ve 2018 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 8 Kasım 2022 tarihinde yapılan ATO Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimlerinde 45 Numaralı Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi olarak seçilen Baran, buğun yapılan seçimlerde de yeniden Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Baran, ATO Başkanlığı görevini yürüten 19. isim oldu.

Kredi Garanti Fonu’nda 2017-2018 döneminde yönetim kurulu üyeliği gerçekleştiren Baran, 2017 yılından bu yana Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara Fuarcılık Anonim Şirketinin yönetim kurulu üyeliği, 2018 yılından bu yana da GTİ Başkan Vekilliği ile TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 2019 yılından bu yana TDV Mütevelli Heyet Üyesi olan Baran, 2020 yılı başından bu yana da DEİK Denetim Kurulu Başkanlığı görevini yerine getiriyor.

Baran, Timkoder-Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği ve Siirt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nda aktif olarak görev yapmaktadır. İyi derecede Arapça bilen Baran, evli ve 3 çocuk babasıdır. Baran’ın 3 de torunu bulunmaktadır.