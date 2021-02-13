Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (3)

OLAYDAN SONRA BİDONLA YAKIT ALDI

Alanya’da kaldığı barakanın zabıta ekiplerince yıkılmasının ardından buna neden olduğunu düşündüğü kişileri pompalı tüfekle yaralayan, Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binası’na giderek ateş açtıktan sonra kaçan Ö.T.’nin olaydan sonra motosikletiyle kaçarken, bir akaryakıt istasyonuna girdiği ve buradan bidonla yakıt aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ö.T.’nin istasyona motosikletiyle geldiği ve bidonu görevliye verdiği anlar görüntülerde yer aldı. Yakıtı aldıktan sonra ayrılan Ö.T.’nin Okurcalar Mahallesi’ndeki bir oto tamirhanesine de ateş ettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan Ö.T. kovalamanın ardından yakalandı. Ö.T.’nin üzerinden saldırıda kullandığı pompalı tüfeğin yanı sıra 2 bıçağın da ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan Ö.T.’nin yakıt aldığı sırada belediyeye saldırı olayını öğrenen istasyon görevlilerinin kendisini oyalamaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı belirtildi.

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