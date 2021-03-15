Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev //Ek fotoğraflar

Diş Hekimi Özge Bektaş, özellikle sosyal medyada diş macunlarında yer alan florür maddesiyle ilgili, ‘çocuklarda zekâ geriliğine yol açıyor’ gibi bilimsel verilere dayanmayan iddiaların son derece sakıncalı olduğuna dikkat çekti. Bektaş, florürün diş çürüğünü önlemede etkili bir madde olduğunu söyledi.