Baraj suları çekildi, eski köy evlerinin bir kısmı ve cami minaresi oraya çıktı

Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR. (DHA) – ESKİŞEHİR’e içme suyu sağlanan Porsuk Barajı’ndaki su seviyesi, mevsim normallerinin altında görülen yağışlar nedeniyle yüzde 33,2’ye kadar düştü. Yaklaşık 45 yıl önce alanı genişletilen baraj nedeniyle istimlak edilerek, boşaltılan eski İncesu köyünün ev temelleri ve bir kısmı sular altında kalan caminin minaresi ise suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Boş arazinin ortasında yer alan cami minaresi, ilginç görüntü oluşturdu.

Eskişehir’e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Porsuk Barajı havzasında bulunan, yaklaşık 100 haneden oluşan eski İncesu köyü, yaşanan selin ardından 1974 yılında baraj alanının genişletilmesi üzerine istimlak edilerek, boşaltıldı. Köyde yaşayanların bir kısmı, şehir merkezindeki Ertuğrulgazi Mahallesi’ne, bir kısmı da Yeni İncesu köyüne taşındı. Bugün 5 ailenin yaşadığı Eski İncesu köyünde, mevsim normallerinin altında görülen yağışların ardından baraj sularının çekilmesiyle eski köy evlerinin temelleri ve bir kısmı sular altında olan, 1959 yılında yapılmış cami minaresi, yeniden ortaya çıktı. Havadan görüntülenen eski köy evlerinin temelleri ile boş arazinin ortasında kalan tek minare, ilginç görüntü oluşturdu.

Halen Eski İncesu köyünde oturan Naim Aktı (80), daha önce köylerinin bulunduğu alanın su dolu olduğunu belirterek, “Babam bu köyde dünyaya gelmiş. Ben de bu köyde doğdum, burada büyüdüm. Baraj 1947’te yapıldı. 1974’te sel olunca baraja ilave yapıldı. Bizim köyü istimlak ettiler. Köylülerin bir kısmı Yeni İncesu köyüne taşındı. 80 hane kadar da Eskişehir’de Ertuğrulgazi Mahallesi’ne taşındı. Köyümüzde kalan minare yapılırken ben daha çocuktum. 1959 yılında yapıldı. Öncesinde ağaç bir minare vardı. 1960’lı yıllarda buralar hep su ile doluydu. 1960’tan sonra sular çekilmeye başladı. Artık fazla su durmuyor” dedi.

‘ESKİ KÖYÜMÜZÜ ÖZLÜYORUZ’

Yeni İncesu köyüne yerleşen Seyfettin Kılınç (78) ise 1967 yılında baraj suyunun yükselmesi sonucu evlerinin sular altında kaldığını söyledi. Eski köylerini özlediklerini kaydeden Kılınç, “1966 yılında baraja ilave oldu. Baraj inşaatında çavuş olarak görev yaptım. Barajın betonunu ben döktüm. Bizim dedelerimiz 1872 yılında Eski İncesu köyüne gelip yerleşmişler. Köyümüz, 100 haneli bir köydü. Ben orada büyüdüğüm dönemde çok hayvan otlattık. Eski köyümüzün minaresi hala duruyor. O caminin bir kısım malzemelerini, buradaki camimizin yapımında kullanmak için getirdik. Eski köyümüz bambaşkaydı. Harıl harıl sular akardı. Şimdi kalmadı o sular. 1967 yılında suyun yüksekliği evin sundurmasına kadar geldi. Baraj 1978’de tamamen doldu. Minarenin etrafı köyümüzdü. O minarenin alt tarafında kendi evimiz vardı. Geçen gün özellikle eski köye gittim, biz oralara ‘kenar’ deriz. Düğün yaparken oraya toplanırız. Oraya geldim, köye şöyle bir baktım. Eski köyümüzü özlüyoruz” diye konuştu.

BARAJ SULARI ÇEKİLDİ

Eskişehir’e içme suyu sağlayan Porsuk Barajı’nda ise mevsim normallerinin altında görülen yağışlar nedeniyle sular kıyılardan yaklaşık 20 metre kadar çekildi. DSİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, Porsuk Barajı’nın doluluk oranı, yüzde 33,2 seviyesine kadar düşerken, su seviyesi de 144 milyon/metreküp olarak ölçüldü. Barajın toplam 431 milyon/metreküp su tutma kapasitesine sahip olduğunu ve içme suyunun yanı sıra sulamada da kullanıldığını kaydeden DSİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, kış aylarında da yağış görülmemesi durumunda bile su sıkıntısının yaşanmayacağını belirtti.

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