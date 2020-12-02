Baraj suları altında kalan köy, kuraklık sonrası ortaya çıktı

Eda Ebru NANECİ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’nda, yağışların azalmaya başlamasıyla sular çekildi ve baraj suları altında kalan minare dahil olmak üzere eski köy kalıntıları gün yüzüne çıktı.

İzmir’de 2019 yılı Kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken, bu sene metrekareye 1.5 kilogram yağış düştü. İzmir’deki barajların su seviyelerinde önceki aylara kıyasla önemli miktarlarda düşüş yaşandığı verilerle ortaya çıktı. Su seviyesi azalan barajlardan biri de kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı. Baraj doluyken suların altında kalan; cami, minare, köprü ve eski Burgurca köyü evlerinin kalıntıları su seviyesi düşünce bir bir ortaya çıktı. Baraj doluyken sadece baş kısmı görülen minarenin tamamı da artık görülebiliyor. Bu durum, suların ne kadar çok çekildiğini gözler önüne serdi. Tahtalı Barajı’nı su seviyesi geçen yıl yüzde 65,29 iken bu yıl yüzde 36,04’e düştü.

‘MİKTAR VE KALİTE SORUNU YAŞANIYOR’

Gördes Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 9,2 iken bu yıl yüzde 4,74’e düştü. Ürkmez Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 52,38 iken bu yıl yüzde 29,61’e düştü. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 49,34 iken bu yıl yüzde 13,36’ya düştü. İzmir’in önemli barajlarından Tahtalı Barajı drone ile havadan görüntülendi. Sular altında kalması gereken alanlarda zemindeki toprak görünmeye başladı. Barajların doluluk oranlarıyla ilgili verileri değerlendiren Türk Mühendisler Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İzmir Şube Başkanı Emine Helil İnay Kınay, “Özellikle yağış rejimindeki düzensizlikler, yüzeysel suların ve yer altı sularının yeteri kadar beslenmesini engellediği için su konusunda miktar ve kalite sorunu olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

‘KARANLIK BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Tüm etkilerle birlikle barajlardaki doluluk oranları göz önüne alındığında karanlık bir tablonun olduğunu söyleyen Emine Helil İnay Kınay, “Kentlerimizde kaynaklarımızla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Kendi kentimizle ilgili de İZSU’nun resmi açıklamaları var. Barajlardaki doluluk oranlarında kentin su yönetimine ilişkin değerlendirmelerinde vatandaşlara yönelik tasarruf çağrısı yapıldı ve su kıtlığı olduğu belirtildi. İzmir’de de vatandaşların kullandığı suyun yüzde 60’ını yer altı kaynaklarından karşılıyoruz. Yüzde 40’lık bir oran yüzeysel sulardan karşılanıyor. Yüzeysel suların da büyük bir kısmı Tahtalı Havzası’ndan sağlanıyor. Yağış rejimindeki değişiklikler, havzalardaki su kalitesine yönelik riskler miktarın yanında kalite sorununu da beraberinde getiriyor” diye konuştu.

YENİ ALTERNATİF KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

Vatandaşlara su tasarrufu konusunda çağrıda bulunan Helil İnay Kınay konuyu bir bütün olarak ele almak gerektiğini söyleyerek, “Vatandaşlar olarak su kaynaklarını kontrollü şekilde tüketmekle yükümlüyüz. İzmir’de mevcut kaynaklarımızın dışında orta ve uzun vadede yeni alternatif kaynakların değerlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI