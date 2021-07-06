Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu/Ek fotoğraf

Salgın sebebiyle toplumun genelinde kilo alma problemlerinin arttığını ve özellikle bu dönemde insanların doğal ürünlere yönelim gösterdiğini söyleyen Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, “Zayıflamak için kullanılacak en doğal ürünlerin başında da keten tohumu geliyor. Özellikle sağlıklı beslenmek isteyenlerin yemek listelerinde mutlaka keten tohumu yer alıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte diyet programlarının içinde kullanılan keten tohumu tokluk hissi vererek kilo verilmesini destekliyor” dedi.