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Ana Sayfa Güncel Haberler Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu/Ek fotoğraf
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RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nden ayrılan Alper Potuk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, Alper Potuk ile 2...
Bakan Ersoy: Sürekli daha iyisi için geliştirmeye ve güncellemeye devam ediyoruz
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“Keten tohumu tokluk hissi veriyor”
Salgın sebebiyle toplumun genelinde kilo alma problemlerinin arttığını ve özellikle bu dönemde insanların doğal ürünlere yönelim gösterdiğini söyleyen Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, “Zayıflamak için kullanılacak en doğal ürünlerin başında da keten tohumu geliyor. Özellikle sağlıklı beslenmek isteyenlerin yemek listelerinde mutlaka keten tohumu yer alıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte diyet programlarının içinde kullanılan keten tohumu tokluk hissi vererek kilo verilmesini destekliyor” dedi.