Ana Sayfa Video Haber Baraj Gölünde Su Çekilince Mezarlık Ortaya Çıktı Video Haber Baraj Gölünde Su Çekilince Mezarlık Ortaya Çıktı YazarEditör -12 Kasım 2018 5 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2018_11/2018_11_12/2106012/adana_baraj_golunde_su_cekilince_mezarlik_ortaya_cikti.mp4İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Video Haber Libyalı Moudah bebeğe annesi ikinci kez Türkiye’de hayat verdi Güncel Haberler Atatürk’ün gözleri İstanbul’a baktı Eğitim Haberleri El izleri ile Atatürk portresini oluşturdularFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. SOSYAL MEDYA'DA BİZ3,118BeğenenlerBeğen49TakipçilerTakip Et5,266TakipçilerTakip Et7,212TakipçilerTakip Et9,314TakipçilerTakip Et132AboneAbone OlHAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraaz bulutlu enter location 14 ° C 14 ° 14 ° 36 % 2.1kmh 20 % Pts 8 ° Sal 10 ° Çar 8 ° Per 7 ° Cum 8 ° @sonsozgazete5.266 TakipçilerTakip Et
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