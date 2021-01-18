Baraj gölünde ağa takılan pelikan kurtarıldı

GAZİ Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, "Son zamanlarda yapılan çalışmalar bize Ankara’nın deprem tehlikesinin sanılanın aksine daha yüksek olduğunu gösteriyor ki Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, 2019 yılında yeni bir deprem tehlikesi haritası yayımladı. Burada Ankara kent merkezinde bulunan bütün ilçelerdeki beklenen deprem tehlike parametrelerini yüzde 50 kadar arttırdı" dedi.