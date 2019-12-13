Kahramankazan Belediyesi’nden, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın koli bandıyla duvara bantladığı gerçek bir muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan “Komedyen” isimli eserinin, başka bir sanatçı tarafından yenilmesinin sosyal medyada gündem olmasına esprili bir yanıt geldi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından ilçenin meşhur kavununun duvara bantlanmış bir görseli paylaşıldı.

Gündeme oturmuştu

ABD’nin Miami kentinde açılan bir sergide, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan‘ın koli bandıyla duvara yapıştırdığı gerçek bir muza “Komedyen” ismini vererek sergilemişti. Sanatçının bu eseri 120 bin dolara satılmıştı. Aynı sergide yer alan başka bir sanatçı David Datuna da, duvara bantlanmış olarak sergilenen ve 120 bin dolara satılan muzu alarak yemiş, yaptığı eylemi de “Aç Sanatçı” olarak isimlendirmişti. Yaşanan bu gelişmeler medyada gündem yaratırken, dünyanın dört bir yanından paylaşımlar yapılmıştı.

Bantlı kavun çıkışı

Kahramankazan Belediyesi de bu duruma ilişkin esprili bir paylaşımla göndermede bulundu. Kahramankazan Belediyesi, ilçenin meşhur Ova Kavunu’nun bantla duvara yapıştırılmış şekilde bir görselini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İlçenin ünlü kavununun bantlı şekilde görselini hazırlayan Kahramankazan Belediyesi’nin paylaşımında, “Kavunuyla meşhur ilçemize sanat eserlerimizi görmeye bekleriz. Dileyen eserlerimizin tadına bakabilir sorun yok” ifadeleri yer aldı. Kahramankazan Belediyesi’nin bu paylaşımı sosyal medyada geniş yer buldu. Paylaşıma vatandaşlar esprili yorumlar yaptı.

Başkan Oğuz’dan davet

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, belediyenin paylaşımına destek vererek, söz konusu paylaşımı kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Başkan Oğuz, “Eti, kavunu, kavurması ve balıyla meşhur ilçemizin, meşhur Ova Kavunu’nu yerinde tatmak için başta tüm Ankaralılar olmak üzere tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.