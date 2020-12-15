Banka soygununu engelleyen emekli DHA’ya konuştu: Ben devletimin bankasını soydurmam / Ek fotoğraflar

İlkay DİKİCİ-Ali Kerem BENGİ /İSTANBUL, (DHA)-Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından meydanlar boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar evlerine veya iş yerlerine gitmek için Kadıköy'de duraklarda...