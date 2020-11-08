Bank Asya’nın kurucu ortaklarından Malkatan’ın sorgusu sürüyor

İSTANBUL,(DHA)-ANKARA’da saklandığı evde yakalanan ve ardından İstanbul’a getirilen FETÖ/PDY firarisi Kamil Yavuz Malkatan’ın İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri sürüyor.

Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olan ve örgütte yönetici pozisyonunda olduğu tespit edilen Kamil Yavuz Malkatan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar kapsamında aranıyordu. Ankara’da yapılan operasyonda yakalanan Malkatan, getirildiği İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Malkatan’ın işlemleri sürüyor.

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