Bank Asya’nın kurucu ortaklarından FETÖ firarisi yakalandı (2)

Ülkemizde bir deprem olduğunda deprem tehdidi kısa bir süre için hatırlanır, gazete manşetlerini, ekranları ve sosyal medyayı deprem ile ilgili haber ve bilgiler kaplar, lakin üç beş gün içinde ortalığı tekrar bir rehavet kaplar, konu gündemden düşer, konuşulmaz olur unutulur.