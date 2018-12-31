Bangladeş’te “kısıtlayıcı seçim ortamı” anlaşmazlığının sonrasında sandık başına giden halk, yeni meclis üyeleri olarak ülke Başbakanı Sheik Hasina’nın partisi, Bangladeş Avami Birliği’ni (AL) seçti.

Pazar günü yerel saatle sabah 08:00’de başlamış olan seçimlerde, Bangladeş Avami Birliği’nin (AL) öncülük etmiş olduğu Grand Alliance ittifakı ve muhalefet Bangladeş Ulusal Partisi’nin (BNP) öncülük etmiş olduğu muhalefet ittifakın yarıştığı seçimlerde ülke genelinde 104 milyondan fazla kişinin oy kullandığı belirtildi.

Seçim sonucuna göre AL, 350 koltuklu parlamentonun 288 koltuğuna sahip olurken, muhalkefet partisi 12 koltuk kazandı, 50 koltuk kadın milletvekilleri için ayrıldı.

Seçim Komisyonu Sekreteri Helal Uddin Ahmet, kazanan Bangladeş Avami Partisi’ni kutlama etti