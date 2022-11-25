Bandırmaspor’da Onur Göçmez onursal başkanlığa seçildi

- Reklam -

BANDIRMA,(DHA)- Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor’da mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Onur Göçmez’e, Bandırmaspor Onursal Başkanlığı görevi verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu’nun önerisi ve tüm Yönetim Kurulu’nun onayı ile mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Onur Göçmez’e Bandırmaspor Onursal Başkanlığı görevi verilmiştir. Onur Göçmez mevcut Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanında Onursal Başkanlık görevini de sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca tüzüğün 5’inci maddesi uyarınca yapılan tüm duyurulara rağmen görevlerini yerine getirmeyen 209 üyenin, genel kurul üyeliğinin feshedildiği duyuruldu.

FOTOĞRAFLI