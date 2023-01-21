Bandırmaspor – Tuzlaspor: 4-1

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Kaan BİNGÜL / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER:Alpaslan Şen, Mehmet Şengül, Yusuf Susuz

BANDIRMASPOR: Gkelios – Fatih Kurucuk, Kerim Avcı, Koutroumpis, Alpay Koldaş (Dk. 88 Berkan Mahmut Keskin), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan, Mulumba (Dk. 68 Oğuz Kağan Güçtekin), Soukou (Dk. 78 Terzic), Atabey Çiçek (Dk. 68 Manos)

TUZLASPOR: Emre Koyuncu – Ogün Bayrak, Mehmet Coşkun, Rotman, İsmail Konuk, Sadi Karaduman (Dk. 80 Gökhan Akkan), Yahaya, Imbula, Adaniyi (Dk. 80 Kone), Erol Akdağ (Dk. 80 Ozan Papaker), Nzuzi Mata (Dk. 68 Bilal Başaçıkoğlu)

GOLLER: Dk. 14 Fatih Kurucuk, Dk. 69 Sedat Şahintürk, Dk. 71 ve Dk. 90 Manos (Bandırmaspor), Dk. 2 Nzuzi Mata (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Alpay Koldaş, Mulumba (Bandırmaspor), İsmail Konuk, Imbula, Ogün Bayrak (Tuzlaspor)

Spor Toto 1’inci Lig’in 21’inci hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, sahasında Tuzlaspor’u 4-1 mağlup etti.

2’nci dakikada sağ kanattan gelişen Tuzlaspor atağında Yahaya’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mata, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

14’üncü dakikada Kerim ile başlayan Bandırmaspor atağında, topla buluşan Atabey, Fatih’i gördü. Bu oyuncu rakibinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

24’üncü dakikada ev sahibi ekipten Kerim’in 35 metreden gönderdiği sert şutu, Tuzlaspor kalecisi Emre güçlükle kornere çeldi.

İlk yarı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

69’nucu dakikada Bandırmaspor öne geçti. Soukou, sağ kanattan getirdiği topu yerden ortaladı. Arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Sedat, takımını öne geçirdi: 2-1.

71’inci dakikada Bordo beyazlıların atağında, Oğuz Kağan’ın defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Manos, kaleciyi de geçip farkı 2’ye çıkardı: 3-1.

90’ıncı dakikada Terzic sağ taraftan başlattığı atakta, defansın arkasına sarkan Manos’u meşin yuvarlakla buluşturdu. Bu oyucnu düzgün bir vuruşla kendinin 2’nci, takımının ise 4’üncü gülünü attı: 4-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile bitti. (DHA)

(FOTOĞRAFLI)