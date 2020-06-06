TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşları 1 Temmuz’a kadar durdurulan sıcak hava balonları, pilot adaylarının eğitimi için havalandı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sıcak hava balonları uçuşlarını, 1 Temmuz’a kadar erteledi. Yerli ve yabancı tursitleri Kapadokya semalarında uçurmak için gün sayan sıcak hava balonları, balon pilotu olmak isteyen 11 adayın eğitimi için havalandı. Pilot adayları, sabah saatlerinde Göreme beldesinde, sıcak hava balonlarıyla eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Balonlar görsel bir güzellik oluştururken, pilot Uzeyir Kardaş, “1 Haziran itibariyle kontrollü sosyal yaşam koşullarına uygun ve sıcak hava balon pilotlarının yetiştirilmesine yönelik eğitimlere başladık. 10 yıldır ticari olarak pilotluk yapmaktayım. 1 Temmuz tarihinde de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün izni doğrultusunda, inşallah yerli ve yabancı misafirlerimize Kapadokya bölgesini gezdireceğiz. Balonlarla Kapadokya’da daha renkli ve güzel bir ortam oluşuyor. Gelenler zaten balonlar için geliyor. Umudumuz 1 Temmuz tarihinden itibaren, tekrar geçen seneki gibi bir doluluğu yaşamak” diye konuştu.

Pilot adayı Emine Gönen ise, “Hocalarımla beraber eğitim uçuşumu tamamlamaktayım.

16 saatlik bir eğitim alıyoruz. Bugün 13 saatini tamamlayacağız. Balon pilotu olabilmek için 60 saat sınıfta, teorik bilgiler aldık. 16 saatlik uçuşu da bugün birer saat arayla tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Balon pilotu adayları, yaklaşık 1 saat 20 dakika süren uçuşlarını başarıyla tamamladı.