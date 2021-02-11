Balon balığı yiyen geminin ikinci kaptanı öldü, 4 denizci hastanelik oldu/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Balon balığı yiyen geminin ikinci kaptanı öldü, 4 denizci hastanelik oldu/ Ek...
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Kapadokya’ya ocak ayında 42 bin 560 turist ziyareti
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini ocak ayında 42 bin 560 yerli ve yabancı turist...
Van’da, gümrük kaçağı cinsel içerikli ve kilo aldırıcı gıda takviyeleri ele...
VAN, (DHA)- VAN'da, polis ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda; gümrük kaçağı ve sağlığa zararlı olan, cinsel güç artırıcı ve kilo aldıran gıda takviyeleri ile kozmetik ürünleri ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama
Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavlaklı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti...
Bakan Çavuşoğlu Ummanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi
Umman, (DHA) - Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile özellikle ekonomi, ticaret, turizm ve kültürel...