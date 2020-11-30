Balkondan düşen Ali, 22 günlük yaşam savaşını kaybetti

ANKARA'da Alman BionTech firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının Faz 3 çalışmalarında gönüllü olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Hangi aşıyı bulursanız yaptırın, elinize ne geçerse olun. Çok iyi bildiğimiz inaktif virüs aşısı da olabilirsiniz. 'O aşı, bu aşı, şu aşı' tartışmasına girecek lükse sahip değiliz" dedi.