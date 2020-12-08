Balkondan atlayan avukat, kurtarılamadı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, 'Belediyede tanıdıklarım var, eşini işe aldırırım' vaadi ile bir kadının 23 bin lirasını dolandırdığı ileri sürülen H.Ç. (49) yakalandı. Adliyeye...