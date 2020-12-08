Balkondan atlayan avukat, kurtarılamadı

Yazar
-
0
0

Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA)- SAMSUN’da avukat Mehmet Erdem S. (29), evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.
Olay, dün gece Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Samsun Barosu’na kayıtlı 4 yıllık avukat Mehmet Erdem S., 6 katlı binanın 4’ücü katındaki evinin balkonundan atladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan avukat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri