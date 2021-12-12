Balkondan ateş açtığı kiracısı yaralandı; o anlar kamerada

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sanat icra eden ancak büro personeli kadrosunda olan DÖSİM personelinin sanatçı kadrosuna ısrar geçirilmediğini ortaya koyarak, “2001 yılından beri aktif olarak sanat icra eden, 2011 yılından beri kadrosu memur olan DÖSİM personeli 20 yıldır sanatçı kadrosu bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanı ise çalışmalar sürüyor diyerek oyalamaya devam ediyor.