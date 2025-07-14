Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5090 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Zühra K.'nın yaşadığı daireye ait balkon kısmındaki dolap henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden komşular, içeridekileri uyardıktan sonra kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını daireye sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı.Komşulardan Adem Şimşek, "Balkon yanıyordu. Kızım bize haber verdi, hemen 112'yi aradık. İtfaiye geldi. Balkonda kitaplar varmış, onlar yandı. Biz kendimiz söndürmeye çalıştık ama söndüremedik. Herhangi bir yaralanan yok, maddi hasar var" diye konuştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.