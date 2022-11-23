Balkonda asılı montu su borusuna tırmanarak çaldı, o anlar kamerada

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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde yıkandıktan sonra balkona asılan çamaşırlar arasında bulunan mont, yoldan geçen 2 kişi tarafından çalındı. Binanın birinci katındaki balkona su borusundan tırmanan şüphelinin montu çaldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Gül Sokak’ta meydana geldi. Gece saatlerinde sokakta yürüyen 2 kişi, bir apartmanın birinci katındaki balkonda asılı olan montu fark etti. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan şüphelilerden biri, su tahliye borusuna tırmanarak birinci kattaki balkona çıktı. Çamaşırlar arasında asılı bulunan montu alıp, aşağıda kendisini bekleyen arkadaşına atan şüpheli, yine su tahliye borusuna tutunarak aşağı indi. Ardından 2 şüpheli kaçarak uzaklaştı. O anlar sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık sabah güvenlik kamerası görüntülerini izleyen iş yeri sahibinin, ev sahibi H.U.’ya haber vermesi sonucu ortaya çıktı. Kamera görüntülerini seyreden H.U., “Yıkadığım çamaşırları asarken böyle bir hırsızlıkla karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim: Üzüldüm” derken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

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