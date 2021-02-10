Balkona çıkacaklardı, metruk binanın duvarı dairelerinin üstüne düştü

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) – ESENYURT’ta, metruk binanın duvarı bodrum katındaki dairenin mutfak kısmına çöktü. 3 çocuğun bulunduğu evde yaşayanlar korku ve panik yaşadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta bulunan metruk binanın duvarı, bitişiğindeki apartmanın bodrum katında bulunan dairenin mutfak kısmının üzerine çöktü. Gürültü duyan ev sahipleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi. 3 çocuğun bulunduğu evde şans eseri yaralanan olmadı.

“DUVAR BİRDEN EVİMİZİN ÜZERİNE UÇTU”

Evde kendi çocuğu ve 2 yeğeni ile oturduğu sırada duvarın bir anda düştüğünü söyleyen bir çocuk babası Onur Öztürk, “Çocukları biz balkona çıkaracaktık. Duvar birden evimizin üzerine uçtu. Daha önce de belirttik zaten biz bu durumu. Bize kimse yardımcı olmadı. Bizim çocuklarımız her an tehlikede. Birinin buna el atmasını istiyoruz” dedi.

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