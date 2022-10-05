Balkani Teknik Direktörü Daja: Kosova için bir rüyayı yaşatmak istiyoruz

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Hüsnü Ümit AVCI – Alperen YILDIZ / SİVAS,(DHA)- Balkani Teknik Direktörü Ilir Daja, “Elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız. Kosova ülkesi için bir rüyayı yaşatmak istiyoruz. Tabi ki her zamanda bunları tecrübe ediyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip buradan güzel sonuçlarla ayrılmak istiyoruz” dedi.

UEFA Konferans Ligi G Grubu 3’üncü maçında Sivasspor ile yarın Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak Kosova ekibi Balkani’de teknik direktör Ilir Daja ve forvet oyuncusu Albion Rahmani maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarınki maçın zor geçeceğini belirten teknik direktör Ilir Daja, “Sivasspor çok güçlü bir takım. Grubun zirvesinde mücadele eden bir takım. Biz de bugüne kadar iyi maçlara çıktık. İyi mücadeleler verdik. Ama beklediğimiz puanları alamadık. Buna rağmen iyi mücadeleler verdik. Bizim açımızdan diğer bir zor durum ise bazı oyuncularımız eksik. Sakatlarımız var. Ama tabi diğer oyuncularımıza da şans vesile oldu. Yarınki maç için herkese başarılar diliyorum” diye konuştu.

‘KOSOVA ÜLKESİ İÇİN BİR RÜYAYI YAŞATMAK İSTİYORUZ’

Genç bir takım olduklarını söyleyen Daja, “Sadece genç olarak değerlendirmiyorum. Çünkü takımımız daha önce de Avrupa liglerinde oynamış, boy göstermiş, mücadele etmiş bir takım. Yani ilk kez Avrupa maçlarında oynamıyor. Ama tabi ki bu maçla ilgili olarak da rakibimiz için yaşlı demeyelim de tecrübeli bir takımın genç bir takıma karşı mücadelesi diyebiliriz. Bu sebeple yarınki maçın çok iyi bir maç olacağını düşünüyoruz. Bu maçın gösteri şeklinde bir maç olabileceğini de söyleyebiliriz. Yarın ki maç için şunu söyleyebilirim ki 3 oyuncumuz eksik. Bunlardan bir tanesi en önemli oyuncularımızdan biri olan Thaçi. Kendisi Slavia Prag maçında kırmızı kart gördü. Böyle bir şey yaşanmış olabilir ama takımımız motive bir takım. Buraya elinden geleni yapmaya gelen bir takım var. Yarın Sivasspor’un mücadelede bize karşı zorlanacağını düşünüyoruz. Çünkü Sivasspor son zamanlarda formunda değil. En iyi haliyle ve formunda karşımıza çıkacaklarını düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

Avrupa’daki ilk grup tecrübeleri olduğunu belirten Daja, “Gruplara ilk kez katılıyoruz. Grup aşamaları zor. Zorlu rakiplerimiz var. Rakiplerimiz zorlu olsa da biz elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız. Kosova ülkesi için bir rüyayı yaşatmak istiyoruz. Tabi ki her zamanda bunları tecrübe ediyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip buradan güzel sonuçlarla ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

RRAHMANİ: GALİBİYET İLE AYRILMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Takımın forvet oyuncusu Albion Rahmani ise, “Konferans Ligi grup aşamasının bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada bulunmak çok güzel. Gurur duyuyoruz. Güzel bir sonuç almak için buraya geldik. Sivasspor gibi güçlü bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp buradan galibiyet ile ayrılmayı düşünüyoruz. Hocamızla beraber bütün analizlerimizi yaptık. Sivasspor’un güçlü ve zayıf yönlerini teker teker tespit ettik. Sivasspor çok tecrübeli bir takım. İyi oyunculardan oluşan bir takım. Bunun da farkındayız. Yarın biz yüzde 100 performansla sahaya adım atacağız. Buradan Kosova’ya giderken en az 1 puanla buradan ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ilir Daja açıklamaları

-Albıon Rahmani açıklamaları

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(FOTOĞRAFLI)