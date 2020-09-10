Balkan U20 Şampiyonası’nda 240 atlet yarışacak

Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, bu hafta sonu İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde düzenlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Balkan Atletizm Birliği’nin takviminde yer alan ve bu yıl 50’ncisi düzenlenecek olan Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, Bağlarbaşı’ndaki İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak. Toplam 42 branşta şampiyonların belirleneceği organizasyona 13 ülkeden 240 atlet katılacak.
1970 yılında başlayan Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, bölgenin en köklü altyapı organizasyonlarından biri olarak biliniyor. Milli takım, müsabakalarda tüm branşlarda 78 atletle madalya arayacak.
Balkan U20 Şampiyonası’nda temsil edilecek ülkeler şöyle: Türkiye, Arnavutluk, Ermenistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna.
İki günlük müsabakalarda piste çıkacak olan Türk atletler ve yarışacakları branşlar ise şöyle:
ERKEKLER
100m: Umut Uysal, Oğuz Uyar
200m: Oğuz Uyar, Berk Deniz Çelen
400m: Kubilay Ençü, Emirhan Koş
800m: Muzaffer Altındaş, Mevlüt Kılıç
1500m: Devrim Kazan, İslam Taşçı
3000m: Devrim Kazan, Ömer Amaçtan
5000m: Mahsum Değer, Selahattin Yüzen
110m engelli: Tibet Sancak, Serhat Bulut
400m engelli: Berke Akçam, Alihan Güngör
3000m engelli: İbrahim Karateker, Tayyip Arslan
Yüksek atlama: Orhan Baştürk, Ali Eren Ünlü
Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş, Ali Çolak
Üç adım atlama: Onur Çaparoğlu, Ebubekir Erdoğan
Sırıkla atlama: Lütfü Atalay, Yunus Emre Kızıl
Gülle atma: Savaş Parlak, Melih Yersel
Çekiç atma: Halil Yılmazer, Yusuf Güneş
Disk atma: Tarık Özer, Delil Dilovan Bal
Cirit atma: Ahmet Toyran, Ali Rıza Karakuş
Dekatlon: Batuhan Arda Erol, Osman Mercimek
4x100m: Umut Uysal, Oğuz Uyar, Berk Deniz Çelen, Burak Karataş
4x400m: Kubilay Ençü, Emirhan Koş, Muhammed Gönen, Gökdeniz Göçmen, Berke Akçam
KADINLAR
100m: Simay Özçiftçi, Zülha Armutçu
200m: Simay Özçiftçi, Hatice Ceren Palalı
400m: Nevin İnce, Zeynep Kuran
800m: Süreyya Yıldız, Nazire Güleç
1500m: Şevval Özdoğan, Elif Poyraz
3000m: Rümeysa Coşkun, Hatice Yıldırım
5000m: Tuğçe Özkan, Berfin Barışer
100m engelli: Yaren Yıldırım, Hayrunisa Kapar
400m engelli: Büşra Altınbaş, Meryem Aygün
3000m engelli: Şevval Özdoğan, Urkuş Işık
Yüksek atlama: Doğa Olga Özbaki, Sudenaz Şahin
Uzun atlama: Gizem Akgöz, Yasemin Zehra Börekçi
Sırıkla atlama: Beyza Baş, Sıla Simay Harman
Üç adım atlama: Gizem Akgöz, Nazlıcan İnaltekin
Gülle atma: Pınar Akyol, Büşra Hatın Ekinci
Disk atma: Özlem Becerek, İrem Aydın
Çekiç atma: Vildan Kelek, Beyzanur Bozlak
Cirit atma: Esra Türkmen, Münevver Hancı
Heptatlon: Zeynep Çaylak, Seda Albayrak
4×100 metre: Zülha Armutçu, Simay Özçiftçi, Beyzanur Seylan, Hatice Ceren Palalı, Tuana Begüm Apay
4×400 metre: Nevin İnce, Zeynep Kuran, Zehra Oral, Sudenaz Kazanççı, Büşra Altınbaş