Balkan U20 Şampiyonası’nda 240 atlet yarışacak

Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, bu hafta sonu İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Balkan Atletizm Birliği’nin takviminde yer alan ve bu yıl 50’ncisi düzenlenecek olan Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, Bağlarbaşı’ndaki İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak. Toplam 42 branşta şampiyonların belirleneceği organizasyona 13 ülkeden 240 atlet katılacak.

1970 yılında başlayan Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, bölgenin en köklü altyapı organizasyonlarından biri olarak biliniyor. Milli takım, müsabakalarda tüm branşlarda 78 atletle madalya arayacak.

Balkan U20 Şampiyonası’nda temsil edilecek ülkeler şöyle: Türkiye, Arnavutluk, Ermenistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna.

İki günlük müsabakalarda piste çıkacak olan Türk atletler ve yarışacakları branşlar ise şöyle:

ERKEKLER

100m: Umut Uysal, Oğuz Uyar

200m: Oğuz Uyar, Berk Deniz Çelen

400m: Kubilay Ençü, Emirhan Koş

800m: Muzaffer Altındaş, Mevlüt Kılıç

1500m: Devrim Kazan, İslam Taşçı

3000m: Devrim Kazan, Ömer Amaçtan

5000m: Mahsum Değer, Selahattin Yüzen

110m engelli: Tibet Sancak, Serhat Bulut

400m engelli: Berke Akçam, Alihan Güngör

3000m engelli: İbrahim Karateker, Tayyip Arslan

Yüksek atlama: Orhan Baştürk, Ali Eren Ünlü

Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş, Ali Çolak

Üç adım atlama: Onur Çaparoğlu, Ebubekir Erdoğan

Sırıkla atlama: Lütfü Atalay, Yunus Emre Kızıl

Gülle atma: Savaş Parlak, Melih Yersel

Çekiç atma: Halil Yılmazer, Yusuf Güneş

Disk atma: Tarık Özer, Delil Dilovan Bal

Cirit atma: Ahmet Toyran, Ali Rıza Karakuş

Dekatlon: Batuhan Arda Erol, Osman Mercimek

4x100m: Umut Uysal, Oğuz Uyar, Berk Deniz Çelen, Burak Karataş

4x400m: Kubilay Ençü, Emirhan Koş, Muhammed Gönen, Gökdeniz Göçmen, Berke Akçam

KADINLAR

100m: Simay Özçiftçi, Zülha Armutçu

200m: Simay Özçiftçi, Hatice Ceren Palalı

400m: Nevin İnce, Zeynep Kuran

800m: Süreyya Yıldız, Nazire Güleç

1500m: Şevval Özdoğan, Elif Poyraz

3000m: Rümeysa Coşkun, Hatice Yıldırım

5000m: Tuğçe Özkan, Berfin Barışer

100m engelli: Yaren Yıldırım, Hayrunisa Kapar

400m engelli: Büşra Altınbaş, Meryem Aygün

3000m engelli: Şevval Özdoğan, Urkuş Işık

Yüksek atlama: Doğa Olga Özbaki, Sudenaz Şahin

Uzun atlama: Gizem Akgöz, Yasemin Zehra Börekçi

Sırıkla atlama: Beyza Baş, Sıla Simay Harman

Üç adım atlama: Gizem Akgöz, Nazlıcan İnaltekin

Gülle atma: Pınar Akyol, Büşra Hatın Ekinci

Disk atma: Özlem Becerek, İrem Aydın

Çekiç atma: Vildan Kelek, Beyzanur Bozlak

Cirit atma: Esra Türkmen, Münevver Hancı

Heptatlon: Zeynep Çaylak, Seda Albayrak

4×100 metre: Zülha Armutçu, Simay Özçiftçi, Beyzanur Seylan, Hatice Ceren Palalı, Tuana Begüm Apay

4×400 metre: Nevin İnce, Zeynep Kuran, Zehra Oral, Sudenaz Kazanççı, Büşra Altınbaş