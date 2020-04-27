ANTALYA’da, akvaryumdaki balıklarına canlı yem bulamadığı için 17 yıl önce böcek üretimine başlayan Selami Gökgöl (54), üretim tesisini fabrikaya dönüştürdü.

Mira Canlı Hayvancılık ve Böcekçilik Tesisi’nde, yaklaşık 1,5 milyon çekirge, 500 bin civarında diğer böcek türleri ve 1 tona yakın da un kurdu bulunuyor. Bu işe başlamadan önce akvaryumdaki balıklarına canlı yem bulmakta zorlandığını anlatan Gökgöl, “2 defa iflasın eşiğine geldik. Hayvanlarımızın birçoğunu kaybettik ve tekrar inatla işimizi oluşturduk” dedi.

Antalya’da yapılan sıra dışı işlerden biri de böcek yetiştiriciliği. Türkiye’de alanında ruhsatlı tek iş yeri olan Selami- Funda Gökgöl çiftine ait, ‘böcek fabrikası’ olarak da adlandırılan iş yerinde, 1,5 milyonu çekirge olan binlerce böcek bulunuyor. Çift, 17 yılda milyonlarca böcek üreterek, hem Türkiye’ye hem de yurt dışına sattı. Bu işine başlamadan önce akvaryumdaki balıklarına canlı yem bulmakta zorlandığını anlatan Selami Gökgöl, “Balık sevdası beni bugünlere getirdi. Birçok arkadaşımla bu işi konuştuğumda, ‘Ne işin var, hamam böceği, çekirgeyi, kurdu kim senden alacak?’ diyorlardı. Aradan 3-5 sene geçti, birkaç arkadaşla ek iş olarak ‘Şu işi, bu işi yapalım’ derken, biz 4 kafadar bu işe başladık” dedi.

4 KİŞİ BAŞLADILAR, TEK KALDI

Böcekçilik işinin basit olmadığını belirten Gökgöl, “İnatla ‘Bu işi ilk biz yapacağız, belli bir noktaya getireceğiz’ diye çok çabaladık. O kadar çabaladık ki ortak giriştiğimiz arkadaşlar tek tek zamanla ayrılmaya başladı. Biz en sonunda karı koca kaldık. Bu zaman içinde evimizi, arabamızı, arsamızı sattık, birçok fedakarlıkta bulunduk. İnatla bu işi yapacağım derseniz ve biraz da maddi fedakarlıkta bulunursanız bugünlere gelinebiliyor” diye konuştu.

‘EV ORTAMINDA YAPILACAK İŞ DEĞİL’

Şu an eşi Funda Gökgöl ile birlikte işi devam ettirdiklerini belirten Selami Gökgöl, “Her babayiğidin ‘ben yaparım’ diyebileceği bir iş değil. Çok bilgi, fedakarlık ister ve ev ortamında yapılabilecek bir iş kesinlikle değil. Çünkü böyle bir iş yapmaya kalktığınızda büyük bir arazi ve kapalı alanınızın olması lazım. Tavuk besleyen arkadaşlar tavukçuluğun ne kadar zor olduğunu bilir. Tavuktan da daha zor bir yetiştirme tarzı. Çünkü birçok detay var ve bunlara dikkat etmek gerekiyor” dedi.