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7 Mayıs 2019
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Süper Lig'de oynadığı dönemdeki futbolcularından Nuno Andre Coelho‘ya olan 762 bin Euro borcunun ödenmediği için FIFA yaptırımları gereği silinmesi istenmişti.
Süper Lig'de oynadığı dönemdeki futbolcularından Nuno Andre Coelho‘ya olan 762 bin Euro borcunun ödenmediği için FIFA yaptırımları gereği silinmesi istenmişti.
Spor Gündemi ve Haberleri

Balıkesirspor Baltok’un 6 puanı silindi

Editör Editör

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Spor Toto 1’inci Lig takımı Balıkesirspor Baltok’un 6 puanının, Süper Lig’de oynadığı dönemdeki futbolcularından Nuno Andre Coelho‘ya olan 762 bin Euro borcunun ödenmediği için FIFA yaptırımları gereği silinmesi istenmişti. TFF kararı uygulayarak, Balıkesirspor’u 40 puandan 34 puana düşürdü.

Balıkesirspor Baltok’un Süper Lig’de oynadığı dönemdeki futbolcusu Nuno Andre Coelho‘ya olan 762 bin Euro borcunun ödenmesi için 26 Nisan 2019 tarihine kadar süre verilmişti. FIFA, borcun ödenmemesi halinde kırmızı beyazlı kulübün 6 puanının silinmesini ve 2 tescil dönemi transfer yasağı cezası uygulanmasını istemişti. FIFA‘nın yaptırımı, borcun belirtilen süre zarfında ödenmemesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uygulandı.

Balıkesirspor Baltok’un puanı, TFF resmi sitesinde güncellenerek, 40’tan 34’e düşürüldü. Balıkesirspor Baltok ligde 13’üncü sıraya gerilerken, 3 takımın düşmesinin kesinleşmesiyle Süper Toto 1’inci Lig’de kaldı.

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