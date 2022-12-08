Balıkesirliler Dernekleri Federasyonunun Ayvalıkta gerçekleştirdiği çalıştayda Ayvalık Ticaret Odasını ziyaret etti

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Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu (BALDEF) Yönetimi Sayın Mehmet Çalışkan Genel Başkan, Erkan Uzun Genel Başkan Vekili, Irfan Göktaş Genel Başkan Yardımcısı, Deniz Dinçer Genel Sekreter, Hayati Yılmaz Genel Başkan Yardımcıs,ı Belkıs ÖGÜT Genel Başkan Yardımcısı, Turgay Boduroğlu Genel Başkan Yardımcısı, Manisa Balıkesirliler Derneği Başkanı Muharrem İşbilir. ve Başkentteki Balıkesirliler Derneği Başkanı Hasan Derneli Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar tarafından karşılandı.Ziyarettte işbirliği olanakları ve iyi uygulama paylaşımları gibi konularda istişarelerde bulunuldu. Başkan Ali UÇAR yapacagı çalışmalar hakkında bilgi verdi.Toplantı sonrasında Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Mehmet Çalışkan, yeni seçilen Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.”

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