Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu 3-4 Aralık’ta Balıkesir’de toplanıyor

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Hasan Derneli / Başkentteki Balıkesirliler Derneği Başkanı “Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Balıkesir ilçelerinde iki ayda bir yapmakta olduğu toplantı birini daha 3-4 Aralık tarihlerinde Ayvalıkta gerçekleştiriyor. Çalıştaya Federasyon Başkanı Dr. Mehmet Çalışkan(Balıkesirliler Birliği) ve Başkentteki Balıkesirliler Derneği, İzmir’den Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği,Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği(Bursa), Karacabey Balıkesirliler Derneği, İstanbul Balıkesirli İş Adamları Derneği ve Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanlarını katılacaklar. Çalıştay Ayvalık Belediye Başkanımız misafirliğinde gerçekleştirilecek ve toplantıda Balıkesir ve Ayvalık ile ilgili sorunlar ve öneriler konusulacak.”